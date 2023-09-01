Первоклассников стало больше в области, но меньше в Орле

Сегодня начался новый учебный год.

По традиции, в школы пришли представители исполнительной власти региона. Губернатор Андрей Клычков посетил лицей №40, где принял участие в торжественной линейке и провёл для учащихся урок «Разговоров о важном». Прокурор Орловской области Алексей Тимошин побывал в лицее №1 имени Ломоносова и в Орловском лицее-интернате.

Как ранее сообщил Роспотребнадзор, в общеобразовательных учреждениях учёба начнётся для 78 тысяч 65 человек, в том числе для 7799 первоклассников. Именно в областном центре за парты сядут 36 тысяч 912 школьников, из них 4153 первоклассника.

Таким образом, число учеников первых классов вырастет по всей области (на 285 человек), но несколько уменьшится в Орле (на 17 человек). Год назад их было 7514 и 4170 соответственно.

В Орле рекорд установила школа №37 имени Катукова. Здесь в первые классы (от «А» до «Ж») набрали 191 детей.

ИА «Орелград»