Первоклассников стало больше в области, но меньше в Орле

1.9.2023 | 13:55 Новости, Образование

Сегодня начался новый учебный год.

Фото: vk.com/oreladm

По традиции, в школы пришли представители исполнительной власти региона. Губернатор Андрей Клычков посетил лицей №40, где принял участие в торжественной линейке и провёл для учащихся урок «Разговоров о важном». Прокурор Орловской области Алексей Тимошин побывал в лицее №1 имени Ломоносова и в Орловском лицее-интернате.

Как ранее сообщил Роспотребнадзор, в общеобразовательных учреждениях учёба начнётся для 78 тысяч 65 человек, в том числе для 7799 первоклассников. Именно в областном центре за парты сядут 36 тысяч 912 школьников, из них 4153 первоклассника.

Таким образом, число учеников первых классов вырастет по всей области (на 285 человек), но несколько уменьшится в Орле (на 17 человек). Год назад их было 7514 и 4170 соответственно.

В Орле рекорд установила школа №37 имени Катукова. Здесь в первые классы (от «А» до «Ж») набрали 191 детей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования