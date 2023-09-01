Орловский суд запретил торговать сигаретами через Telegram

1.9.2023 | 14:03 Закон и порядок, Новости

Иск рассмотрели в Советском райсуде Орла.

Его подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области. В ведомство обратился орловец, который пожаловался на неустановленных лиц. Они использовали популярный мессенджер для дистанционной торговли сигаретами.

Роспотребнадзор попросил признать эту информацию незаконной и ограничить её распространение. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск в полном объёме.

«Решение Советского районного суда города Орла вступило в силу», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что перед 1 сентября Роспотребнадзор уличил в нарушениях 96 орловских школ.

ИА «Орелград»


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