Орловский суд запретил торговать сигаретами через Telegram

Иск рассмотрели в Советском райсуде Орла.

Его подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области. В ведомство обратился орловец, который пожаловался на неустановленных лиц. Они использовали популярный мессенджер для дистанционной торговли сигаретами.

Роспотребнадзор попросил признать эту информацию незаконной и ограничить её распространение. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск в полном объёме.

«Решение Советского районного суда города Орла вступило в силу», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что перед 1 сентября Роспотребнадзор уличил в нарушениях 96 орловских школ.

ИА «Орелград»