Под Орлом районную администрацию заставили расплатиться за газ

1.9.2023 | 12:37 Закон и порядок, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Надзорное ведомство установило, что администрация Глазуновского района накопила существенный долг перед поставщиком газа. Задолженность составила 820 тысяч рублей.

Голубое топливо поставлялось для нужд бюджетных учреждений, в том числе, образовательных. Для этого заключались муниципальные контракты. Теперь их условия оказались нарушены администрацией.

Отметим, что решить данную проблему удалось без судебных процессов. Прокуратура внесла главе Глазуновского района представление, после чего чиновники погасили задолженность в полном объёме.

Ранее стало известно, что в Урицком районе спортшкола занималась медицинской деятельностью без необходимой лицензии.

ИА «Орелград»


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