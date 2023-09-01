Под Орлом преступная группа украла десятки тонн селитры

Потерпевшей стороной было признано аграрное предприятие.

Кромской районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении преступной группы, в состав которой входило пять человек. Органы предварительного расследования обвиняли их в хищении имущества компании «Мираторг-Орел». Как пояснили в пресс-службе суда, в деле фигурировало несколько эпизодов преступной деятельности. Так, по первому из них было установлено, что подсудимый Казаков в период с февраля 2021 года по июнь 2022 года «совершив ряд тождественных преступных действий, похитил имущество «Мираторг-Орел» на общую сумму 157 183 рублей 12 копеек».

Во втором случае ему помогали подсудимые Кузнецов и Подоляко. Как установил суд, они совершили тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, а именно в июне 2022 года украли 20 тонн минерального удобрения «Селитра аммиачная». Материальный ущерб компании в данном случае составил более 337 тысяч рублей.

По эпизоду № 3 к указанной троице присоединились подсудимые Верижников и Изотов. Также в июне 2022 года они уже вшестером (в отношении шестого подельника дело выделено в отдельное производство) похитили у компании еще 30 тонн селитры общей стоимостью около 506 тысяч рублей. При назначении наказания суд принял во внимание данные о личности осужденных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Например, Казаков получил наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей в доход государства. По всем трем эпизодам его преступной деятельности суд признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, по второму эпизоду суд учел добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Остальные осужденные тоже активно сотрудничали со следствием и признали свою вину. В результате им тоже было назначено наказание в виде штрафа. Так, Подоляко и Изотов должны выплатить государству по 200 тысяч рублей, Кузнецов — 160 тысяч рублей, Верижников — 100 тысяч рублей. Добавим, что приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»