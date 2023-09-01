Тургеневский фестиваль «Записки охотника» растянется на два дня

Обнародована программа охотничьего фестиваля в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».

Ставший уже традиционным фестиваль «Записки охотника» пройдет в родовой усадьбе Ивана Тургенева 2 и 3 сентября 2023 года. Об этом сообщили в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Как напоминает директор учреждения Сергей Ступин, впервые форум был проведен в 2020 году. Тогда же он был включен в национальный и региональный календари культурных событий, и теперь считается одной из визитных карточек региона.

«Он полюбился не только жителям Орловской области, но и гостям из других регионов, — говорит Сергей Ступин. — Многие туроператоры специально организуют поездки в усадьбу Тургенева в день фестиваля. Кроме того, для нас очень важно, что программа фестиваля неизменно привлекает в Спасское представителей «немузейной» аудитории – охотников, собаководов, любителей активного отдыха».

Вот и в этом году в программу фестиваля включена Всероссийская выставка легавых и ретриверов. Ее организатором является Росохотрыболовсоюз. Ожидается, что лучших подружейных собак привезут из разных уголков страны и ближнего зарубежья. В выставке примут участие шесть команд, представляющих Орловскую, Тульскую и Московскую области, Беларусь, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Кстати, именно масштаб этой выставки и предопределил продолжительность фестиваля.

«В течение двух дней эксперты будут оценивать экстерьер и рабочие качества собак, — уточнили в музе. — А для зрителей фестиваля запланировано шоу-презентация собак легавых пород. Основные мероприятия фестиваля «Записки охотника» пройдут в субботу, 2 сентября. Гостей Спасского ждут реконструкция дворянской охоты с борзыми, выставка подсадных уток, выставка охотничьих трофеев из коллекции Музея охоты Росохотрыболовсоюза, мастер-классы по приготовлению блюд охотничьей кухни и их дегустация, конные прогулки, фотосессии с лошадьми».

Также организаторы подготовили многочисленные литературные конкурсы, игры и тематическую викторину, вопросы которой будут связаны с тургеневскими «Записками охотника». На территории усадьбы будут работать ремесленные мастерские с мастер-классами, детские площадки и площадка семейного охотничьего многоборья. Добавим, что уже в год своей премьеры фестиваль собрал более 3000 гостей и был представлен на соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Он занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» для населенных пунктов до 100 000 человек. С тех пор фестиваль «Записки охотника» проводится ежегодно в первую субботу сентября.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»