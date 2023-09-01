В Орле открыли новое здание «Кванториума»

Детский технопарк переехал в «круглый дом».

Речь о бывшем здании клуба «Сфера Т», которое находится в городском парке по адресу улица Горького, 36-А. Об открытии сообщают «Вести-Орёл». В церемонии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Площадь здания составляет около двух тысяч квадратных метров. Оборудование для технопарка перевезли с прежнего места — из Дворца пионеров и школьников имени Гагарина. На первом этаже здания расположатся зоны для массовых мероприятий, на втором – лаборатории, где и будут происходить обучение и работа.

Планируется, что за год в «Кванториуме» дополнительное образование получат до 800 детей. Обучение будет вестись по шести направлениям.

Перед открытием в здании была сделана масштабная реконструкция.

ИА «Орелград»