В Орловской области изъяли три килограмма конопли

Наркотики нашли по запаху.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, изъятие было не запланированным, а случайным. Вечером в Орловском муниципальном округе на трассе ««Северный подъезд к городу Орлу» – Лунево – Моховое» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки.

За рулём сидел местный 33-хлетний житель. Полицейские заподозрили, что он находится в нетрезвом состоянии, и предложили ему пройти медицинскую проверку. Водитель отказался. После этого, в соответствии с законом, инспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и составили в отношении него административный материал.

Полицейские почувствовали характерный запах, который исходил из задней части автомобиля. По их просьбе водитель открыл багажник. Там находился один пакет и два рюкзака с растительной массой зеленого цвета.

После этого на место выехали уже сотрудники районного отделения по контролю за оборотом наркотиков. Найденное изъяли при понятых. Экспертиза показала, что это – конопля общей массой 3,313 килограмма.

По словам водителя, он нашёл всё это в соседнем регионе и собрал только для личного употребления. В отношении орловца возбудили уголовное дело (в рамках статьи 228 УК, второй части). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»