170 тысяч орловцев «сами» перевыпустили электронные подписи

Жители и организации региона воспользовались дистанционным механизмом.

В Орловской области за семь месяцев 2023 года почти 172 тысячи предпринимателей и юридических лиц перевыпустили квалифицированные электронные подписи (КЭП) дистанционно. Сделали они это с помощью личных кабинетов налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя. Такие сведения предоставили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. В ведомстве отмечают, что орловцы стали активнее пользоваться дистанционным перевыпуском электронных подписей.

Для сравнения, за те же семь месяцев текущего года точками выдачи удостоверяющего центра ФНС России в Орловской области было выдано более 8 тысяч бесплатных квалифицированных электронных подписей. Чтобы получить КЭП впервые, необходимо лично обратиться в налоговый орган, оказывающий такую услугу, либо в офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС. Условия получения подписи, а также перечень и график работы налоговых органов, оказывающих такую услугу, можно найти на сайте налоговой службы.

Получить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС могут только лица, действующие от имени организации без доверенности, и индивидуальные предприниматели. Если за электронной подписью обращается представитель юрлица, в том числе иностранного, или лицо, действующее от имени организации по доверенности, то необходимо обращаться за получением КЭП в аккредитованные удостоверяющие центры. Налоговики также напоминают, что перевыпустить электронную подпись дистанционно могут только те, кто ранее лично получил ее в удостоверяющем центре налоговой службы.

«На сегодняшний день налоговыми органами региона отмечается высокая активность бизнеса по использованию сервисов ФНС России, — говорят в областной налоговой службе. — Дистанционный перевыпуск электронных подписей особенно актуален для предприятий, находящихся в удалении от точек выдачи».

Механизм дистанционного перевыпуска КЭП и удобен, так как он позволяет экономить время и самостоятельно производить необходимые действия. Как пояснили специалисты, надо просто войти в личный кабинет юрлица или ИП по сертификату, ранее полученному в удостоверяющем центре или у доверенных лиц ФНС России. Правда, необходимо иметь специальное программное обеспечение, но это уже сугубо технический вопрос, который легко решается.

«Стоит отметить, что в процессе перевыпуска, КЭП можно записать только на тот носитель, на который подпись была получена изначально», — подчеркнули в УФНС России по Орловской области. Добавим, что на сайте налоговой службы можно найти подробное руководство пользователя по работе с ведомственными сервисами.

ИА «Орелград»