Горсовет указал мэрии на долги за наем муниципального жилья

Депутаты остались недовольны работой жилищного управления.

В Орле на очередном заседании городского Совета, которое провел спикер Василий Новиков, депутаты приняли отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2023 года. Было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы городской казны увеличились на 1,27 миллиарда рублей, однако рост доходов в основном был обеспечен за счет средств вышестоящих бюджетов. Они возросли на 1,241 миллиарда рублей, а вот собственные налоговые и неналоговые поступления по сравнению с прошлым годом увеличились всего на 29,3 миллиона.

В связи с этим парламентарии в очередной раз указали администрации города на необходимость поиска дополнительных источников дохода. К тому же недавно выяснилось, что казна недосчитывается достаточно крупных сумм, которые положены ей по закону. В частности, депутаты припомнили мэрии недавнюю проверку муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла», которую провела городская Контрольно-счетная палата.

«По итогам обсуждения вопроса, народные избранники рекомендовали городской администрации обратить особое внимание на неудовлетворительную работу МКУ «Жилищное управление г. Орла» по взысканию задолженности администрируемого дохода от платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда», — сообщила пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов.

Напомним, что указанное МКУ было создано мэрией специально для того, чтобы навести порядок в работе с муниципальным жилищным фондом. Однако проверка КСП показала, что ситуация стала даже хуже, чем раньше. Прежде всего, долги нанимателей растут. Так, их задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составляла 2,174 миллиона рублей, по состоянию на 1 января 2023 года – 8,482 миллиона рублей, по состоянию на 1 мая 2023 года – 10,983 миллиона рублей. Этой суммы недосчиталась казна.

«Постоянный значительный рост задолженности населения по плате за наем свидетельствует о том, проводимая МКУ ЖУ работа по взысканию задолженности недостаточна и безрезультативна», — считает КСП. Аудиторы указали и на неправомерные, по их мнению, действия должностных лиц МКУ, выразившиеся в применении не утвержденного размера платы за наем и неприменении порядка расчета, установленного положением Орловского горсовета. Усреднение платы за наем без учета месторасположения, качества и благоустройства жилья привели к занижению плановых поступлений платы за наем и соответственно доходов городского бюджета за период с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2023 года ориентировочно на 12,698 миллиона рублей.

«МКУ не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных в наем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла, — говорится в отчете КСП. — Учреждением не организован своевременный, достоверный и полный учет муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного (служебного и маневренного) жилищного фонда».

Добавим, что за первую половину текущего года бюджет города Орла был исполнен по доходам в сумме 6,579 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 6,615 миллиарда рублей. Текущий дефицит бюджета сложился в сумме 36,361 миллиона рублей.

ИА «Орелград»