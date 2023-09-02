Археологи изучили объекты будущей газификации под Орлом

Полевые изыскательские работы проведены в нескольких районах.

В Орловской области завершилась процедура обследования земельных участков, отведенных под строительство газопроводов в рамках проекта «Программа газификации регионов РФ». В частности, археологи проверили участки, по которым планируется протянуть межпоселковые газопроводы к поселку Репка Свердловского района, к деревням Башкатово, Верхососенье Центральное и Погудаевка Покровского района, а также к деревне Шейнский мост Новосильского района. Результаты археологической разведки затем были проверены экспертами. По каждому объекту был составлен акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах. Поясним, что задачей археологов, а затем и экспертов было определение наличия или отсутствия на отведенных под строительство участках объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия.

В случае выявления таких объектов планы по строительству могли бы быть заморожены на какой-либо срок, а если бы археологи нашли настоящий памятник, то строительство, возможно, вообще перенесли бы в другое место. Однако ни на одном обследованном участке археологи в ходе полевых работ не нашли ни артефактов, ни объектов, которые были бы интересны науке. Добавим, что полевые работы включали в себя и визуальный осмотр местности, и закладку разведывательных шурфов, и работу в архивах.

Кроме того, исследователи ориентировались на ближайшие памятники, оценивая, могут ли запланированные земляные и строительные работы повредить им каким-либо образом. Но оказалось, что все известные памятники находятся на безопасном расстоянии от будущих газопроводов. Например, в упомянутом выше поселке Репка Свердловского района планируется построить газопровод общей протяженностью 1,3 километра. Там были заложены и исследованы два археологических шурфа (размером 1х1 метр), изучение которых указало на отсутствие культурного слоя и археологических структур и предметов.

Анализ архивных материалов показал, что в непосредственной близости к земельным участкам, попадающим в зону будущего газопровода, памятников нет. Только объект археологического наследия «Плота (Плоты), представляющий собой курганный могильник XI-XIII веков нашей эры, расположен в 5 километрах к северо-западу от участка проектируемого газопровода. Словом, во всех случаях и археологи, и эксперты дали добро на строительство газовых сетей.

ИА «Орелград»