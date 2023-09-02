Пожилым орловцам начнут помогать долгосрочно на дому

В регионе вводится система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста.

Правительство Орловской области утвердило «дорожную карту» по созданию в 2023 году системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Документ принят во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты РФ. План мероприятий первым делом предполагает утверждение модели региональной системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она будет включать в себя порядок определения индивидуальной потребности каждого гражданина в соцобслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; алгоритм действий экспертов по оценке такой нуждаемости. Также будет использоваться анкета-опросник.

Кроме того, моделью вводятся принципы и правила корпоративной этики; перечень, стандарты и порядок предоставления социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; дневник ухода гражданина; дополнение к индивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИППСУ); положение о региональном и территориальных координационных центрах; положение о пунктах проката технических средств реабилитации.

Предусмотрено формирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода, утверждение регламента ее работы. Кстати, Орловской области полагаются субсидии из федерального бюджета на софинансирование необходимых расходных обязательств, возникающих при создании системы долговременного ухода, в рамках соглашения с Минтруда и соцзащиты.

В регионе будет налажено обучение по профессиональной программе «Помощник по уходу», а также обучение экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» Благотворительного фонда «Старость в радость». В регионе будет организовано обучение 150 помощников по уходу: в сентябре и декабре – по 25 человек, в октябре и ноябре – по 50 человек.

Региональный координационный центр создан на базе Областного центра социальной защиты населения. На базе его филиалов созданы еще шесть территориальных координационных центров. «Дорожная карта» предусматривает ведение двух перечней: организаций соцобслуживания, на базе которых организованы пункты проката технических средств реабилитации и «школ ухода». Добавим, что предоставление орловцам долговременного ухода стартует уже в сентябре 2023 года.

ИА «Орелград»