Более 8600 орловских должников сохранили прожиточный минимум

Соответствующие постановления были вынесены судебными приставами.

В Орловской области за семь месяцев 2023 года в рамках 8615 исполнительных производств, находящихся на исполнении в региональном Управлении ФССП России, по заявлениям должников было обеспечено право на сохранение прожиточного минимума. Такие данные привели в пресс-службе ведомства, напомнив, что данная мера была введена законом для защиты прав должников с небольшим размером постоянного дохода. Под последним понимаются зарплата, пенсия или пособие.

В качестве одного из последних примеров в ведомстве привели ситуацию с жительницей Советского района областного центра. В работе у приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении нее. Женщина задолжала банку по кредиту более 40 тысяч рублей. Так сложились обстоятельства, что она довольно долго болела, получила инвалидность и по своему физическому состоянию работать не может. Должница осталась без заработка, а пенсии ей хватает только на самое необходимое.

«В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель проконсультировала должницу об имеющемся у нее праве на сохранение прожиточного минимума, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. — Орловчанка воспользовалась данным правом и подала в установленном порядке необходимое заявление, после чего судебный пристав вынес постановление о сохранении прожиточного минимума».

В ведомстве напоминают, что подать заявление о сохранении прожиточного минимума можно несколькими способами. Например, должник вправе обратиться лично с заявлением в то подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Или можно воспользоваться функционалом портала Госуслуг. В любом случае следует помнить, что автоматически никто ничего не сохранит: прожиточный минимум сохраняется только по заявлению должника.

«Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, а также приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, — пояснили в службе судебных приставов. — Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер. Судебный пристав в установленный законом срок рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его для исполнения».

ИА «Орелград»