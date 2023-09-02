Областная казна проспонсирует развитие туризма

Правила предоставления трансфертов утвердили областные власти.

Правительство Орловской области утвердило правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям региона. Деньги будут предназначены на реализацию мероприятий по разработке мастер-планов развития туристских территорий. Эти планы, в свою очередь, понадобятся городам и районам для участия в соответствующих конкурсных отборах в рамках национальных проектов. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора.

Иные межбюджетные трансферты будут предоставляться главным распорядителем бюджетных средств, которым правительство назначило региональный департамент по проектам развития территорий. Деньги будут перечисляться в рамках соглашений, которые властям на местах придется заключать с департаментом. Трансферты выделяются только в пределах бюджетных ассигнований, а их распределение утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Размер трансфертов бюджету каждого конкретного муниципального образования будет рассчитываться по специально утвержденной формуле, учитывающей суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям Орловской области. Последний будет рассчитываться на основании поступивших в департамент заявок. Соглашение с ним должно содержать, в том числе, порядок возврата трансфертов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. В частности, не допускается нецелевое использование средств.

Заявка на предоставление трансфертов должна содержать подробный перечень мероприятий по разработке мастер-планов развития туристских территорий и финансово-экономическое обоснование объема средств, необходимых муниципальному образованию. Кроме того, власти на местах должны дать обязательство завершить работы по разработке мастер-планов развития туристских территорий для участия в срок, предусмотренный соглашением с департаментом.

Согласно новым правилам, остаток неиспользованных средств иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме. В случае нецелевого использования денег или нарушения муниципальным образованием условий их предоставления к нему будут применяться «бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации».

ИА «Орелград»