Орловский Минюст побеседовал с НКО и казаками

Специалисты ведомства разъяснили слушателям новые нормы законодательства.

Как сообщили в Управлении Министерства юстиции РФ по Орловской области, глава ведомства Алексей Пузанков в последние дни провел несколько важных встреч. В частности был проведен обучающий вебинар на тему: «Проблемные вопросы взаимодействия некоммерческих организаций и Управления Минюста России по Орловской области». В нем приняли участие 30 представителей орловских НКО.

Сотрудники Минюста рассказали им о законодательных новеллах, регулирующих вопросы госрегистрации некоммерческих организаций, а также посоветовали использовать типовые уставы, поскольку это помогает избежать ошибок при составлении учредительных документов. Особое внимание было уделено порядку подачи документов на регистрацию в электронном виде через портал Госуслуг. Данная процедура позволяет экономить время и деньги.

«В рамках вебинара были рассмотрены вопросы профилактики вовлечения некоммерческих организаций в экстремистскую и террористическую деятельность, — добавили в пресс-службе регуправления Минюста. — Организациям были предложены специальные буклеты с информацией об основных признаках, способствующих распознаванию лиц и организаций, связанных с террористическими и экстремистскими организациями».

В вебинаре также приняли участие представители некоммерческих организаций, основной целью которых является защита прав участников специальной военной операции. Алексей Пузанков отметил, что их деятельность очень важна, поскольку «они помогают людям, которые защищают нас и интересы нашей Родины». Он также поддержал идею о создании новых подобных организаций, пообещав им необходимую поддержку в рамках ведомственных полномочий.

Также Алексей Пузанков провел семинар с представителями казачьих обществ. Он касался вопроса изменения форм отчетности, которые каждый год подаются данными объединениями в срок до 15 апреля. Казакам разъяснили порядок заполнения новых форм. Кроме того, были рассмотрены потенциальные возможности взаимодействия ведомства с казачьими обществами «в случае недопонимания при заполнении отчетов к сдаче в отчетный период».

«Мы понимаем, что при заполнении данных форм отчетности могут возникнуть сложности, несмотря на то, что правила и порядок были разъяснены, поэтому можете связываться с сотрудниками отдела, которые проконсультируют вас и расскажут, какие сведения нужно указать в конкретной графе», — с такими словами обратился Пузанков к участникам мероприятия. Сообщается также, что по итогам проведенного семинара были приняты решения о продолжении активного взаимодействия с казачьими обществами региона.

Добавим, что еще один семинар Пузанков провел семинар с профсоюзными организациями. Он был посвящен теме подачи заявлений и иных документов через ЕПГУ. Участники обсудили вопросы, связанные с получением государственных услуг в электронном виде, а также проблемы с госрегистрацией некоммерческих организаций. Поговорили они и о достоверности сведений об адресах, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

ИА «Орелград»