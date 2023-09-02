Долг Ливен почти вдвое превысил дефицит бюджета

Сумма задолженности при этом не превышает установленных пределов.

Кредиторская задолженность бюджета Ливен по полномочиям городского округа по состоянию на 1 августа 2023 года составила 12,382 миллиона рублей. Такие сведения содержатся в пояснительной записке администрации города, сопровождающей проект внесения поправок в местный бюджет. Согласно отчетным данным, по состоянию на 1 августа 2023 года на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 54,598 миллиона рублей.

Из них средства бюджетов других уровней составляли 13,151 миллиона рублей, собственные доходы бюджета города – 41,446 миллиона. В документе отмечено, что задолженность муниципального образования по бюджетным кредитам по состоянию на 1 августа составила 59 миллионов рублей. Сумма задолженности муниципального образования по кредитам не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны.

Ожидается, что дефицит муниципального бюджета в 2023 году составит 28,057 миллиона рублей. Источниками его финансирования в администрации называют бюджетные кредиты и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Кстати, согласно заключению местной Контрольно-счетной палаты, запланированный размер дефицита бюджета города не противоречит нормам статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ.

Кстати, проектом решения о бюджете Ливен на 2024 год предусмотрен профицит в сумме 4,121 миллиона рублей, а на 2025 год — дефицит в сумме 10,906 миллиона рублей. Источником покрытия дефицита бюджета на плановый период 2025 года в настоящий момент называются привлеченные бюджетные кредиты.

ИА «Орелград»