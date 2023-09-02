В Орле окна СФР защитят специальной пленкой

Цена контракта составит чуть более одного миллиона рублей.

Отделение Социального фонда России по Орловской области объявило о проведении закупки с начальной максимальной ценой контракта в сумме 1,063 миллиона рублей. Предмет закупки: выполнение работ по монтажу защитной пленки на окна объектов регионального ОСФР. Согласно техническому заданию, работы должны представлять собой оклейку оконных проемов общей площадью остекления 301,61 квадратных метра. Использоваться должна защитная пленка класса А3.

По замыслу, она «должна препятствовать проникновению на объекты, попыткам взлома, а также предотвращать разрушение целостности стеклянной поверхности оконных конструкций». Из конкурсной документации также следует, что пленочное покрытие, устанавливаемое на окнах в зданиях и помещениях объектов ОСФР, должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура от минус 40 градусов Цельсия до плюс 50 градусов, влажность — до 98 процентов), а также в условиях запыленности и загазованности.

Работы победитель тендера обязан выполнить в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения контракта. Трудиться по ночам при этом не удастся: подрядчику придется соблюдать действующие в ОСФР правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим. Работы должны выполняться в соответствии с технологией и соответствовать действующим нормам, правилам и стандартам.

«Исполнитель производит подготовку стекол, обезжиривание поверхности и мытье окон своими силами, а также дополнительные замеры остекления (при необходимости), — говорится в техническом задании. — Защитная пленка должна быть нанесена на внутреннее стекло стеклопакета под штапик. После оклейки стекол оконных блоков не должно быть признаков расслоения пленки (деламинация), отслоения пленки от поверхности стекла (отлип) и складок. Исполнитель должен предоставить сертификат на соответствие материалов классу защиты. Выполнение работ должно соответствовать ГОСТ «Стекло многослойное. Технические условия».

Материалы следует применять только новые — не бывшие в употреблении и не с восстановленными потребительскими свойствами. Также они должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним по износостойкости, надежности и долговечности и возможности проведения ремонтных работ. Пленочное покрытие должно быть безвредно для здоровья людей, работающих в помещениях Фонда. Кроме того, оно не должно нарушать светопропускание и попадание солнечного света в кабинеты.

ИА «Орелград»