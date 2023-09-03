В Ливнах увеличат расходы бюджета

Власти райцентра подготовили очередные поправки в главный финансовый документ.

В Ливнах администрация города подготовила очередной проект внесения поправок в местный бюджет, который был направлен на утверждение в Ливенский горсовет народных депутатов и на анализ – в Контрольно-счетную палату. Последняя выдала положительное заключение. В главный финансовый документ райцентра вносятся изменения, в основные параметры на 2023 год.

Так, доходы бюджета увеличиваются на 33,187 миллиона рублей (теперь они составят 1,572 миллиарда), а расходы увеличиваются на 32,83 миллиона рублей (они составят 1,6 миллиарда). Таким образом, новый планируемый дефицит бюджета составит 28,057 миллиона рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2024 года по долговым обязательствам остается без изменений и составляет 120 миллионов рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям — 0 рублей.

Большая часть дополнительных расходов будет связана со сферой образования, которая получит 26,6 миллиона рублей. Сфера культуры получит 3,1 миллиона, а на социальную политику будет дополнительно выделено 4,2 миллиона рублей. К слову, дополнительные доходы Ливны получили в основном за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Из областного бюджета по этим направлениям город получил 25,92 миллиона рублей. Кроме того, за счет собственных поступлений местная казна дополнительно собрала 5,513 миллиона рублей, а прочих безвозмездных поступлений она получила на общую сумму 1,39 миллиона рублей.

ИА «Орелград»