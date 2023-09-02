Орловцы самостоятельно уточнили свои налоги

Бюджет получил значительную прибавку после проведенного уточнения.

Как уже рассказывал «Орелград», руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области Ирина Емельянова представила доклад в рамках «Единого дня отчетности». Краткую версию выступления обнародовала пресс-служба ведомства. В частности, Ирина Емельянова отметила, что налоговый контроль сегодня представляет собой «четкий, последовательный и автоматизированный анализ финансовой деятельности налогоплательщиков и выявление определенных зон риска».

«Основная цель такой работы – восполнение потерь бюджета за счет добровольного отказа налогоплательщиков от участия в схемах минимизации налоговых платежей, — цитирует ее ведомственная пресс-служба. — В результате аналитической работы налоговых органов в Орловской области наблюдается устойчивый рост поступлений от самостоятельного уточнения плательщиками налоговых обязательств».

В качестве иллюстрации озвученных тезисов была приведена статистика, говорящая сама за себя. Так, в первом полугодии 2023 года поступления от самостоятельного уточнения плательщиками налоговых обязательств составили 485 миллионов рублей, или 69 процентов от всех поступлений по контрольной и контрольно-аналитической работе. При этом выездные и камеральные проверки являются крайней мерой контроля, подчеркнула Ирина Емельянова.

«Из года в год их количество и абсолютная сумма поступлений по ним снижаются, — пояснила спикер. — Так, по состоянию на 1 июля 2023 года в Орловской области на налоговом учете состояло 29 570 организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом выездным контролем в первом полугодии текущего года было охвачено 14 из них. То есть налоговый орган выходит только к одному налогоплательщику из более чем двух тысяч».

ИА «Орелград»