Дефицит бюджета Орла достиг 43% его доходов

Латать бюджетную дыру по-прежнему собираются за счет непроданных акций.

Вступило в силу решение Орловского горсовета народных депутатов, которые на своей последней сессии в очередной раз внесли поправки в бюджет на 2023 год. Соответствующий проект на суд парламентариев был представлен администрацией областного центра. В частности, в новой редакции утверждены основные характеристики бюджета города Орла на 2023 год. Общий объем доходов планируется в сумме 12,927 миллиарда рублей, расходов — в сумме 14,297 миллиарда рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года установлен в сумме 2,885 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации — 0 рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета города Орла теперь составляет 1,369 миллиарда рублей, или 43,4 процента от общего объема доходов областной столицы без учета безвозмездных поступлений.

Источники финансирования дефицита тоже были утверждены депутатами. Кстати, по сравнению с предыдущей версией главного финансового документа они претерпели некоторые изменения. В частности, в документе появились данные о коммерческом кредите в сумме 315 миллионов рублей. Напомним, что администрация Орла уже объявляла соответствующий тендер, но потом появилась информация об его отмене. Тем не менее, коммерческий кредит в указанной сумме внесен в список источников покрытия бюджетного дефицита.

Однако основную часть бюджетной дыры власти по-прежнему собираются латать за счет продажи 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Напомним, продать их пытаются уже несколько лет, но пока ни на один из объявленных аукционов заявок потенциальные участники не подавали. Тем не менее, в списке источников покрытия дефицита бюджета по-прежнему значится 1,008 миллиарда рублей предполагаемой выручки от продажи муниципальных акций, пустить с молотка которые никак не удается.

Добавим, что на плановый двухлетний период бюджет Орла сверстан пока с профицитом. Так, предполагается, что профицит в 2024 году составит 16,5 миллиона рублей, в 2025 году – 578,237 миллиона рублей. Однако наверняка уже при верстке бюджета на 2024 год эти цифры значительно изменятся, тем более что верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года установлен в сумме 2,868 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»