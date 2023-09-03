Фестиваль частушек «матаня» проведут под Орлом

Организаторы уже пригласили всех желающих выступить и посмотреть.

Межрегиональный фестиваль народного творчества «Ливенская матаня» пройдет 16 сентября 2023 года в парке «Славянский сад» в Ливнах. Организатором выступает Центр молодежи «Лидер» при поддержке городского управления культуры, молодежной политики и спорта. Как сообщили в администрации райцентра, мероприятие проводится с целью изучения, сохранения и популяризации русского народного творчества и традиций, знакомства с богатством и многообразием традиций русского фольклора, в том числе частушки «матаня».

«Приглашаем к участию в фестивале народные фольклорные коллективы и исполнителей как любительского, так и профессионального уровня, — говорят организаторы. — Возраст участников не ограничен. Фестиваль проходит по следующим номинациям: частушка «матаня» региона исполнителя (не более 3-х минут) – сольно; частушка «матаня» в исполнении самодеятельных творческих коллективов (не более 4-х минут)».

К участникам предъявлены жесткие требования. Прежде всего, организаторы не потерпят использование фонограммы. Исполнение частушек предусмотрено в «живом» сопровождении гармонистов, баянистов и ансамблей, исполнение под фонограмму не допускается. Кроме того, частушки не должны содержать ненормативную лексику, а участники фестиваля должны выступать в народных костюмах.

«Для участия в фестивале необходимо подать заявку в произвольной форме с указанием ФИО участников либо творческого коллектива, а также наименования муниципального образования, — пояснили организаторы. — Заявки принимаются по электронной почте в срок до 11 сентября 2023 года». Кстати, одной из задач форума является создание условий для развития внутреннего событийного туризма в городе Ливны Орловской области.

Другие задачи: создание условий для возвращения русской частушки в современную культуру; поддержка талантливых народных исполнителей и носителей традиций народного творчества; установление и укрепление творческих связей в области народного творчества между регионами; формирование у молодежи интереса к своей истории, любви к родине, патриотизма; укрепление и сохранение преемственности поколений в сфере возрождения народного творчества и промыслов.

«Участники фестиваля «Ливенская матаня» награждаются дипломами лауреатов и памятными сувенирами, — говорится в положении о мероприятии. — Фестиваль не носит конкурсный характер, однако оргкомитет оставляет за собой право отметить самых ярких исполнителей и участников. Критерии оценки: владение особенностями исполнения частушки «матаня»; умение взаимодействовать с партнером на сцене; культура поведения и выразительность исполнения; самобытность исполнителей и коллективов».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»