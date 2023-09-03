Орловцы смогут выбрать губернатора прямо на дому

Заявления о голосовании вне помещения уже начали принимать.

Жители Орловской области смогут проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах прямо «на дому». Об этом напомнила региональная Избирательная комиссия. Кстати, участковые избирательные комиссии же начали принимать заявления от граждан о голосовании вне помещения. В облизбиркоме пояснили, что подать такое заявление можно в свою участковую избирательную комиссию до 14.00 часов 10 сентября 2023 года.

Для этого предусмотрено несколько способов. Можно письменно подать заявление, позвонить по телефону или передать сообщение через третьих лиц, например, через соседей, родственников или социальных работников. Проголосовать вне помещения могут избиратели, которые не имеют возможности прийти на свой избирательный участок в дни голосования по уважительной причине.

Перечень уважительных причин определен законом. Он включает в себя: состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, а также иные уважительные причины. Напомним, что голосование на выборах губернатора Орловской области пройдет 8, 9 и 10 сентября. «Ваш голос, Ваш выбор – это важно! Для Вас, для нашего региона, для нашего будущего!» — такой лозунг продвигает облизбирком.

Тем временем, в Орловской области завершилось дистанционное обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. Оно было организовано Учебным центром Избирательной комиссии и прошло в формате видеоконференцсвязи. Как уточнили в облизбиркоме, начальник управления по вопросам организации избирательного процесса Владимир Панарин рассказал участникам семинара об особенностях голосования и установления итогов многодневного голосования. Также были обсуждены организационные вопросы работы избирательных комиссий в день голосования, проведения подсчета голосов, итогов голосования и определения результатов выборов.

ИА «Орелград»