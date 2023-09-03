Девятиклассникам запретят брать на собеседование видеоаппаратуру

В Орловской области сдавать аттестацию будут по новому порядку.

Орловским участникам государственной итоговой аттестации (ГИА-9), как и участникам ЕГЭ, придется проходить испытания по новым правилам. Требования к ним с 1 сентября 2023 года ужесточаются. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, новые правила призваны усовершенствовать процедуру проведения не только экзаменов в рамках ГИА-9, но и итогового собеседования по русскому языку. Для девятиклассников это, по сути, аналог итогового сочинения, которое в преддверии ЕГЭ пишут одиннадцатиклассники.

Как пояснили в Центре, в части проведения итогового собеседования по русскому языку отныне установлены требования о запрете участникам иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. С другой стороны, у девятиклассников появилась возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме. Еще одно важное новшество: изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования — вместо первого рабочего понедельника мая теперь это третий понедельник апреля.

Кроме того, новые правила открывают и новые возможности перед участниками ГИА-9, которые не смогли пройти испытания в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам. Теперь им предоставлено право изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году. Также введена возможность подачи заявлений на участие в ГИА-9 в дистанционной форме.

В части поведения итоговой аттестации новым документом регламентированы случаи опоздания участников экзаменов и порядок действий лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, при опозданиях и неявке участников. Кроме того, сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ досрочного и дополнительного периодов проведения ГИА-9 и резервных дней каждого периода — до пяти календарных дней после проведения экзамена вместо прежних десяти.

ИА «Орелград»