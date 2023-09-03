КСП проверила отчет об исполнении бюджета региона

Заключение по итогам анализа уже направлено губернатору и парламентариям.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, специалисты ведомства провели анализ исполнения областного бюджета за первое полугодие 2023 года. Заключение на отчет уже направлено губернатору и в Орловский областной Совет народных депутатов. Поясним, что это стандартная процедура – КСП проанализировала отчет в соответствии с установленными полномочиями. Сам отчет правительство региона утвердило своим постановлением от 15 августа. Теперь документ будет заслушан на сессии регионального парламента.

В заключении КСП отмечено, что поступления неналоговых доходов в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 6,8 процента. В целом за первую половину года бюджет региона по доходам был исполнен в сумме 26,612 миллиарда рублей при годовом плане 51,413 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые поступления при этом составили 15,195 миллиарда рублей.

«Текущая динамика поступления налоговых доходов областного бюджета превышает динамику, используемую при формировании плановых значений проекта областного бюджета на 2023 год, что потребует корректировки плановых значений», — отметили в своем заключении специалисты КСП. Кстати, годовой план по налоговым и неналоговым доходам составляет 28,234 миллиарда рублей. Что касается расходов, то они за отчетный период времени составили 28,2 миллиарда рублей при годовом плане 54,651 миллиарда рублей.

«Согласно заключению, отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок составления отчета об исполнении областного бюджета, — резюмирует областная Контрольно-счетная палата. — Показатели кассового исполнения областного бюджета соответствуют данным Управления Федерального казначейства по Орловской области».

ИА «Орелград»