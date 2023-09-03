Закрывающие школы чиновники решили учесть права граждан

Власти Ливенского района аккуратно скорректировали свои планы.

Администрация Ливенского района внесла изменения в собственное постановление от 6 июня 2023 года № 229 «Об утверждении плана оптимизации образовательных организаций Ливенского района на 2023-2025 годы». Оно касалось судьбы четырех местных школ. В частности, в своей первоначальной редакции «план оптимизации» предусматривал ликвидацию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вязово-Дубравская средняя общеобразовательная школа», которая была назначена на 2024-2025 годы.

Судя по новой версии документа, чиновники от плана закрытия школы не отказались, но свою цель сформулировали иначе, возможно, чтобы избежать неприятных вопросов со стороны надзорных органов. В плане потенциальная судьба школы теперь сформулирована так: «Изучение возможности ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вязово-Дубравская средняя общеобразовательная школа» с соблюдением прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования». Сроки остались прежними: 2024-2025 годы.

Абсолютно такая же правка коснулась еще двух школ. Предыдущим документом была запланирована ликвидация Кировской основной общеобразовательной школы (в 2023 году) и Круглянской основной общеобразовательной школы (в 2025 году). Кстати, обе являются филиалами Сергиевской средней общеобразовательной школы. В отредактированной версии постановления № 336 от 28 августа 2023 года чиновники планируют уже не ликвидацию, а лишь изучение возможности ликвидации двух указанных школ в те же годы и с соблюдением прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования.

Напомним, что в Орловской области родители уже не раз высказывали опасения по поводу оптимизации школ, которая может выплеснуться в их ликвидацию. Орловцы не стесняются обивать самые высокие пороги. Например, минувшим летом на слуху был случай, когда в общественную приемную «Единой России» к депутату Государственной Думы Ольге Пилипенко обратились представители родительского комитета филиала Баклановской средней общеобразовательной школы, расположенного в селе Маслово Орловского муниципального округа.

Как тогда сообщалось, родители опасались возможного закрытия школы. Они рассказали депутату, что «уже некоторое время в школе закрыт спортзал из-за несоответствия требованиям». Впрочем, чиновники от образования назвали их опасения беспочвенными, заявив, что речи о закрытии не идет. Кстати, на момент обращения родителей за помощью в указанной школе обучалось 54 ребенка, а это немало для села.

ИА «Орелград»