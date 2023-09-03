Подготовка к ремонту школы Кабалевского обойдется в 2,4 миллиона

Средства на разработку ПСД будут выделены из городского бюджета.

Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» объявило тендер на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,418 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета Орла в рамках ведомственной целевой «Муниципальной адресной инвестиционной программы на 2022-2026 годы». Она была актуализирована мэрией совсем недавно, постановлением от 31 июля 2023 года.

Орловская детская школа искусств им. Кабалевского расположена на улице Полярной в Орле. Заказчик выдаст проектной организации технический отчет по результатам визуального обследования технического состояния, проведенного в 2022 году, а также технический паспорт здания. Оплату за сбор исходных данных, согласований и т.д. производит проектная организация.

Характеристики образовательного учреждения таковы: год постройки здания – 1955; здание школы имеет сложную форму, оно двухэтажное с подвалом, расположенным под частью здания; общая площадь – 1454,3 квадратных метра; фундамент – бутовый ленточный, ленточный из бетонных блоков; наружные и внутренние капитальные стены, а также перегородки – кирпичные; перекрытия – сборные железобетонные плиты и деревянные. Крыша здания – частично чердачная, с деревянной стропильной системой, а частично — бесчердачная, с железобетонными сборными плитами покрытия. Кровля – из металлических листов. Здание не относится к опасным производственным объектам, срок его службы в соответствии с ГОСТ составляет не менее 50 лет.

От победителя тендера потребуется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Для обоснования и принятия проектных решений потребуется выполнить дополнительное обследование объекта с оформлением заключения о техническом состоянии здания и акта, содержащего перечень дефектов строительных конструкций и инженерных систем.

При разработке документации проектировщики должны предусмотреть работы по замене и восстановлению фундаментов (включая приямки, входы в подвалы, цоколя, отмостки и т.д.), кровли, включая водосточную систему, — наружных и внутренних стен, перегородок, межэтажных перекрытий и полов, включая навесы, карнизы, парапеты и пожарные лестницы. Также отремонтированы должны быть оконные блоки и входные двери, лестницы, внутренние помещения, системы отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и др. Решения по ремонту фасада должны быть согласованы с управлением градостроительства администрации города Орла и директором образовательного учреждения.

ИА «Орелград»