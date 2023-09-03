Орловцы начали получать налоговые уведомления через ЕПГУ

Тысячи жителей региона уже воспользовались новым способом связи с налоговиками.

В Орловской области уже более 5000 местных жителей воспользовались новым способом получения налоговых уведомлений. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, этот способ начал действовать с 1 июля этого года для физических лиц. Простые граждане теперь могут получить на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) документы для уплаты имущественных налогов и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме.

«Подписка на налоговые уведомления через госуслуги пригодится гражданам, у которых нет доступа к личному кабинету на сайте ФНС России и которым неудобно получать бумажные уведомления заказным письмом по почте, — пояснили в областной налоговой службе. — Чтобы налоговые уведомления приходили в личный кабинет госуслуг, следует направить согласие на их получение в электронной форме».

В ведомстве разработали алгоритм действий на такой случай. Так, специалисты говорят, что сначала надо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи, и только после этого следует переходить к подключению услуги по получению налоговых уведомлений. Кстати, на сайте ЕПГУ найти ее можно достаточно просто и быстро. Для этого надо воспользоваться поисковой строкой «Робот Макс».

«Просто введите словосочетание «налоговое уведомление» и он предложит возможные варианты действия, — говорят в УФНС России по Орловской области. — Проверьте, верно ли указаны ваши данные и дайте согласие на получение уведомлений, затем нажмите «Отправить в «Госключ». Затем перейдите в приложение «Госключ» и подпишите согласие усиленной неквалифицированной подписью подписанное согласие автоматически «уйдет» в ФНС России. Налоговые уведомления будут подключены к личному кабинету на госуслугах в течение 1 рабочего дня после отправки согласия и появятся не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты оплаты».

ИА «Орелград»