Права орловцев защитит союз общественников и омбудсменов

Орловские правозащитники заключили соглашение с Общественной палатой города Орла.

Как сообщили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин подписал соглашение о взаимодействии с председателем Общественной палаты города Орла Александром Лабейкиным. Документом предусмотрено проведение комплекса совместных мероприятий, направленных на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности. В их число войдут работа с обращениями предпринимателей, проведение методико-просветительской работы, а также анализ состояния и динамики развития бизнеса в регионе с выработкой конкретных перспективных мер и предложений.

«Общественная палата города Орла — это один из самых эффективных и действенных методов контроля за деятельностью власти, а подписание сегодняшнего соглашения — это исключительно правильное решение», — такое мнение высказал Евгений Лыкин. В свою очередь Александр Лабейкин, комментируя заключение соглашения, отметил, что Общественная палата города Орла сейчас находится на стадии становления.

«Для того чтобы лучше осуществлять свои обязанности, нужно плотно взаимодействовать с широким кругом общественности: некоммерческими организациями, муниципальной властью, структурами, которые занимаются защитой прав и свобод человека – сказал он. — А это, прежде всего, уполномоченные по правам человека, ребенка и предпринимателей. С ними я буду консультироваться, а в некоторых случаях перенаправлять к ним граждан».

К слову, аналогичные соглашения были заключены Александром Лабейкиным с региональным уполномоченным по правам человека в Наталией Балашовой и уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским. Стороны выразили уверенность, что «реализация подписанных соглашений о взаимодействии значительно повысит уровень сотрудничества и будет способствовать эффективной совместной деятельности». Напомним, что Александр Лабейкин сам долгое время занимал пост регионального уполномоченного по правам человека.

ИА «Орелград»