Выплату премий чиновникам изменили по протесту прокурора

Протест надзорного ведомства был рассмотрен парламентариями Орла.

В Орле вступило в силу сразу два решения горсовета народных депутатов, связанных с официальным обращением прокуратуры Советского района. Они были приняты на прошедшей сессии. Два протеста поступили в городской парламент летом 2023 года. При анализе нормативной базы надзорное ведомство, в частности, вскрыло коррупциогенные признаки в положении «О муниципальной службе в городе Орле». Несовершенными оказались нормы о премировании чиновников, которые не уложились в требования федерального законодательства о противодействии коррупции.

Изучив протест, горсовет народных депутатов решил его удовлетворить. В результате было принято решение о внесении изменений в положение «О муниципальной службе в городе Орле» — «в целях урегулирования отдельных правоотношений». В частности, в документе появилась дополнительная норма. Она гласит, что премии определенным категориям чиновников муниципального уровня будут выплачиваться пропорционально отработанному ими времени в текущем году.

Под действие новой нормы подпали, например, муниципальные служащие, которым соответствующим актом был предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью более 2 месяцев. Также в список включены чиновники, замещавшие должности муниципальной службы менее месяца. Третья категория тех, премировать кого теперь будут только по отработанному ими времени, — лица, принятые по срочному трудовому договору на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по причине его временной нетрудоспособности и за которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы.

Второй протест прокуратуры Советского района города Орла был подан на решение «О комиссии по противодействию коррупции Орловского городского Совета народных депутатов». Нардепы также признали его подлежащим удовлетворению. Необходимые поправки в спорный документ будут внесены чуть позже, но работа над ними уже началась. По решению парламента комитету по правовому регулированию местного самоуправления поручено разработать и внести в Орловский горсовет соответствующий проект муниципального правового акта в установленном законом порядке.

ИА «Орелград»