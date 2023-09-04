«Бригада Катукова» отработала борьбу с беспилотниками

Орловская народная дружина провела очередные учения.

Они прошли на специальном полигоне в эту субботу. Сообщается, что новые навыки получили жители Верховского, Залегощенского, Мценского, Новодеревеньковского, Новосильского районов, а также города Мценска.

Отрабатывались как обнаружение, так и борьба с БПЛА. Также инструкторы обучали орловцев по другим направлениям:

тактико-технические характеристики стрелкового оружия,

военно-медицинская подготовка,

военно-инженерная подготовка,

радиационная, химическая, биологическая защита.

После занятий участники бригады прошли тест на знание материала. «Непосредственное участие в проведении занятий приняли «Союз ветеранов СВО», войсковая часть 55443-РД и войсковая часть 33013», — уточняется в соцсетях народной дружины.

ИА «Орелград»