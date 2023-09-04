«Бригада Катукова» отработала борьбу с беспилотниками

Орловская народная дружина провела очередные учения.
Они прошли на специальном полигоне в эту субботу. Сообщается, что новые навыки получили жители Верховского, Залегощенского, Мценского, Новодеревеньковского, Новосильского районов, а также города Мценска.
Отрабатывались как обнаружение, так и борьба с БПЛА. Также инструкторы обучали орловцев по другим направлениям:
- тактико-технические характеристики стрелкового оружия,
- военно-медицинская подготовка,
- военно-инженерная подготовка,
- радиационная, химическая, биологическая защита.
После занятий участники бригады прошли тест на знание материала. «Непосредственное участие в проведении занятий приняли «Союз ветеранов СВО», войсковая часть 55443-РД и войсковая часть 33013», — уточняется в соцсетях народной дружины.
ИА «Орелград»