В Орле сгорел электросамокат

С транспортным средством столкнулась иномарка.
ДТП случилось накануне в 17 часов 50 минут в Северном районе Орла. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
46-летний водитель ехал на «Шкоде Рапид» по Московскому шоссе. В какой-то момент он решил свернуть на улицу Германо. Именно тогда и произошло ДТП – иномарка столкнулась с электросамокатом Kugoo M5 1000W.
38-летний водитель самоката следовал прямо во встречном направлении. В итоге после аварии двухколёсное транспортное средство ещё и загорелось.
«В результате ДТП водитель самоката получил телесные повреждения, отпущен», — рассказали в ГИБДД.
Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП. В шести из них восемь человек получили телесные повреждения.
ИА «Орелград»