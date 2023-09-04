В Орле сгорел электросамокат

С транспортным средством столкнулась иномарка.

ДТП случилось накануне в 17 часов 50 минут в Северном районе Орла. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

46-летний водитель ехал на «Шкоде Рапид» по Московскому шоссе. В какой-то момент он решил свернуть на улицу Германо. Именно тогда и произошло ДТП – иномарка столкнулась с электросамокатом Kugoo M5 1000W.

38-летний водитель самоката следовал прямо во встречном направлении. В итоге после аварии двухколёсное транспортное средство ещё и загорелось.

«В результате ДТП водитель самоката получил телесные повреждения, отпущен», — рассказали в ГИБДД.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП. В шести из них восемь человек получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»