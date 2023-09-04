Под Орлом рядом с водоохранной зоной устроили свалку

Прокуратура добивается её ликвидации.

Как сообщили в надзорном ведомстве, незаконная свалка выявлена на территории Орловского муниципального округа. Она находится в деревне Усть-Рыбница (рядом с рекой Рыбница).

На участке находятся как твёрдые коммунальные отходы, так и строительные. Между тем, их размещение на объектах, не внесённых в госреестр специальных мест для складирования мусора, строго запрещено. Однако владелец земельного участка не принимает мер к ликвидации нелегальной свалки.

В связи с этим Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с соответствующим иском. Суд удовлетворил требования. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась изменений в порядке выплаты премий орловским чиновникам.

ИА «Орелград»