Клычков пообещал расселить аварийные дома до конца года

Программа финиширует досрочно.

Такое заявление губернатор Орловской области сделал на сегодняшнем заседании правительства региона.

Речь идёт о расселении 137 домов, признанных аварийными в период с 2012-го по 2016-й включительно. Это около 45 тысяч квадратных метров с «населением» около 3,2 тысяч человек.

Программа реализуется с 2019-го и должна была завершиться только в 2025-м. Однако, как заявил Клычков, расселение идёт опережающими темпами.

«Выполнение областью целевого показателя по расселяемой площади составляет на сегодня 145% (и 183% – по количеству переселенных граждан). Напомню, что правительством РФ принято решение о выделении Орловской области более одного миллиарда рублей сверхлимитных средств для досрочного завершения программы переселения», — отметил губернатор.

В итоге, по утверждению областных властей, программа финиширует уже в этом году. По итогам 2023-го новым жильём обеспечат 600 семей. Планируется расселить около 15,5 тысяч «аварийных» квадратов (вместо ранее запланированных 4 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»