В Орле из-за представления УМВД снова перенесли «Велодень»

4.9.2023 | 12:07 Новости, Спорт

Мероприятие отложили на неопределённый срок.

Фото: vk.com/bikedayorel

Акция должна была состояться 10 сентября. Однако организаторы сообщили в соцсетях, что планы изменились.

«Друзья, по представлению УМВД России «Велодень» переносится на более поздний срок. Мы надеемся встретится с вами в этом сентябре. Следите за информацией», – заявили они.

«Велодень» считается одним из главных мероприятий для орловских любителей велосипедного спорта. Как правило, акцию проводят в начале летнего периода. Однако в этом году её перенесли с лета на осень – тоже из соображений безопасности.

На данный момент участвовать в «Велодне» захотели около трёх тысяч человек. В минувшем году акция проводилась 5 июня. Велозаезд стартовал с площади Ленина. Участники проехали три с половиной километра.

ИА «Орелград»


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