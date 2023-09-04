В Орле из-за представления УМВД снова перенесли «Велодень»

Мероприятие отложили на неопределённый срок.

Акция должна была состояться 10 сентября. Однако организаторы сообщили в соцсетях, что планы изменились.

«Друзья, по представлению УМВД России «Велодень» переносится на более поздний срок. Мы надеемся встретится с вами в этом сентябре. Следите за информацией», – заявили они.

«Велодень» считается одним из главных мероприятий для орловских любителей велосипедного спорта. Как правило, акцию проводят в начале летнего периода. Однако в этом году её перенесли с лета на осень – тоже из соображений безопасности.

На данный момент участвовать в «Велодне» захотели около трёх тысяч человек. В минувшем году акция проводилась 5 июня. Велозаезд стартовал с площади Ленина. Участники проехали три с половиной километра.

ИА «Орелград»