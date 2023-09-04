На этой неделе на «Дворянке» зальют основание под ротонду

Об этом сообщили в администрации Орла.

Также к этому сроку планируется закончить монтаж двух лестниц, расположенных на территории сквера «Дворянское гнездо». Одна из них начинается от будущей ротонды, другая ведёт к НКМЦ имени Круглой.

На данный момент на «Дворянке» просматриваются новые тропинки, места расположения скамеек и фонарей. Бюст Тургенева освободили от зарослей кустарника.

«Сквер «Дворянское гнездо» обретает будущий облик», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что благоустроенный сквер «Дворянское гнездо» должен был открыться к 1 сентября текущего года. Месяц назад представители областной администрации официально указали подрядчику (ООО «Торгово-Строительная Компания Элитный Сад») на необходимость ускорить темпы работ. Тем не менее, компания всё же не успела сделать работу в оговоренный срок.

Благоустройство «Дворянки» обойдётся бюджету в 119,5 миллионов рублей.

ИА «Орелград»