В Орле возбуждено дело в отношении сотрудницы ФНС

4.9.2023 | 16:12 Важное, Закон и порядок, Новости

Женщина является главным специалистом одного из отделов.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в Следственном комитете, орловчанке вменяется статья 290 УК РФ, часть 5, пункт «в» (получение взятки). Подозреваемая работает главным государственным налоговым инспектором одного из отделов Управления ФНС России по Орловской области.

По данным следствия, женщина получила от жителя Орла 460 тысяч рублей. Эти деньги являлись незаконным вознаграждением за то, чтобы одна из орловских компаний не попадала в планы выездных проверок налоговой службы в ближайшие пять лет. Взяткодатель работает генеральным директором данного ООО.

Орловчанку задержали с поличным. Она полностью созналась в совершённым преступлении. Сейчас сотрудница налоговой службы находится под домашним арестом.

Как пояснили в СУ СК РФ по Орловской области, дело возбуждено на основании материалов, предоставленных региональными Управлениями ФСБ и ФНС.

Фото: vk.com/club56875931

ИА «Орелград»


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