На Орловщине 10 человек погибли из-за плохих дорожных условий

4.9.2023 | 10:00 Закон и порядок, Новости, Общество, Строительство

Еще почти две сотни пострадавших получили различные ранения.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В текущем году неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 137 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек погибли, а 181 человек получил ранения различной степени тяжести. Такую статистику по итогам прошедших семи месяцев обнародовало Управление МВД России по Орловской области. В прошлом году за аналогичный период времени неудовлетворительные дорожные условия стали одной из причин совершения 128 ДТП. Тогда погибли 12 человек, а 152 получили ранения различной степени тяжести.

Сравнительный анализ показывает, что статистика аварий, так или иначе связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, остается крайне тревожной. Количество погибших по сравнению с предыдущим годом немного снизилось, но заметно выросло число пострадавших, получивших травмы, в том числе и тяжелые. Надо сказать, что сотрудники ГИБДД и прокуратуры регулярно проводят технические обследования дорог, выявляют нарушения и добиваются их устранения.

Например, за семь месяцев текущего года по нарушениям, связанным с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД были приняты следующие меры реагирования: в 109 случаях по мотивам ранее совершенных ДТП были приняты меры по приведению дорожных условий в нормативное состояние. Также в этом году владельцам орловских автодорог объявлено 47 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в содержании улично-дорожной сети, а в органы прокуратуры полицией было направлено 26 информаций о нарушениях, выявленных при обследовании дорожного полотна.

ИА «Орелград»


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