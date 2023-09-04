Орловский губернатор согласился на прожарку

Клычкову бросили вызов орловские комики.

Соответствующее видеообращение опубликовал в социальных сетях орловский шоумен Алексей Чернышёв. Он и ещё несколько орловцев, которые отрекомендовались как «малоизвестные комики», предложили губернатору прийти на «прожарку». Так называется современный формат юмористических шоу, согласно которому гость (как правило, какой-либо медийный персонаж) выслушивает «лицом к лицу» резкие шутки в свой адрес от нескольких авторов подряд.

Фактически, губернатор принял вызов, написав в комментариях: «К началу учебного года у меня запланировано много встреч с молодежью и студентами. В понедельник как раз участвую в студенческом форуме в РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы). Предложенный вами формат для меня в новинку, но мы обязательно встретимся».

Чернышёв ответил с воодушевлением: «Предлагаем провести съёмки «Прожарки» в павильоне студии ОГИК (Орловского государственного института культуры), у нас всё готово, камеры, операторы, съёмочная группа, зрители, спецэффекты, ждём только Вас!!!»

Ранее никто из глав субъектов РФ ещё не становился героем таких «прожарок».

ИА «Орелград»