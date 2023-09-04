Под Орлом иностранцев наказали за отказ покидать Россию

Сразу несколько похожих друг на друга дел рассмотрели орловские суды.

Хотынецкий районный суд Орловской области привлек к административной ответственности иностранного гражданина. Как сообщили в пресс-службе суда, он был наказан за неисполнение обязанностей по уведомлению территориального органа сфере внутренних дел по месту своего жительства. Из материалов дела следует, что гражданин Азербайджана с 2020 года имеет бессрочный вид на жительство в нашей стране.

«Однако он забыл уведомить уполномоченный орган о подтверждении своего проживания в РФ за предыдущий год, тем самым допустил нарушение режима проживания в РФ, а именно п. 11 ст. 8 Федерального Закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», — рассказали в пресс-службе суда. — В судебном заседании он вину признал, раскаялся в совершении административного правонарушения, что послужило обстоятельствами, смягчающими административную ответственность».

Суд также учел положительную характеристику иностранца, его длительное проживание на территории РФ, сложившиеся социальные связи, отсутствие причиненного ущерба от правонарушения. В результате правонарушитель получил административный штраф в размере 2000 рублей без назначения дополнительного наказания в виде административного выдворения.

Одновременно с этим Верховский районный суд Орловской области рассмотрел сразу два дела в отношении незаконных мигрантов. Как пояснили в пресс-службе этого суда, дела были заведены по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ в отношении двоих граждан Таджикистана. Было установлено, что они уклонились от выезда из Российской Федерации по истечении установленного срока пребывания. В настоящий момент документов, подтверждающих их право нахождения на территории России, они не имеют.

«Учитывая характер совершенных административных правонарушений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, признание виновными лицами своей вины, суд назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ», — заявили в пресс-службе Верховского районного суда. Отметим, что судебные акты в законную силу еще не вступили.

ИА «Орелград»