В Орле жилой дом загорелся из-за проблем с газом

ЧП произошло в Орле на улице Кузнецова.

Большого пожара удалось избежать. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Сигнал о возгорании поступил в службу спасения 2 сентября около 19 часов. На вызов отправились сотрудники 2-й пожарно-спасательной части города.

На момент прибытия пожарных квартира оказалась наполнена дымом. Сотрудники МЧС эвакуировали оттуда четверых человек и приступили к ликвидации последствий происшествия. Обошлось без погибших и пострадавших.

Предположительно, возгорание произошло из-за неисправного газового оборудования. «В квартире в кухне в результате разгерметизации газового шланга произошло возгорание этого шланга, закопчена стена на 1 квадратном метре», — рассказали в МЧС.

Всего за выходные подразделения Управления выезжали на вызовы 38 раз, в том числе 21 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»