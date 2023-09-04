Уличная мойка машин попала под запрет в Орле

В городе ужесточили требования к чистоте общественных территорий.

В Орле вступили в силу поправки, внесенные в правила благоустройства депутатами горсовета по предложению мэра. В частности, актуализирован и расширен список запретов. Так, в городе официально запрещен сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этих целей мест, в том числе сброс гражданами на территориях объектов благоустройства мелких отходов (оберток, тары, упаковок, окурков и т.п.) вне контейнеров и урн для сбора отходов, загрязнение жидкими бытовыми отходами территорий общего пользования.

Загрязнение территории города, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, размещение разукомплектованных транспортных средств вне специально отведенных для этих целей мест тоже включено в запретный список. Кроме того, появился дополнительный пункт, запрещающий «осуществлять мойку транспортных средств вне специально оборудованных для этих целей мест».

Юридическим и физическим лицам на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, запрещается посадка, снос, пересадка и восстановление зеленых насаждений без разрешения, выданного органом местного самоуправления. В новой редакции изложен раздел о границах прилегающей территории, на которой юрлица и простые граждане обязаны следить за чистотой и порядком.

Так, для отдельно стоящих нестационарных торговых объектов и объектов бытового обслуживания (включая киоски, торговые остановочные комплексы, павильоны) границы определены от фасада по периметру — 10 метров, но не далее границ проезжей части. Для нежилых помещений многоквартирных домов: в длину – на протяжении всей длины нежилого помещения, в ширину – на расстоянии 10 метров от границы земельного участка, но не далее границ проезжей части.

Для индивидуальных жилых домов — 2 метра от границ земельных участков, а со стороны въезда (входа) — до автомобильной дороги. Для автостоянок от границ земельных участков по периметру — 5 метров, но не далее границ проезжей части. Для автозаправочных станций, автогазозаправочных станций по периметру от границ земельного участка — 15 метров, но не далее границ проезжей части. Для промышленных, производственных объектов – в ширину 30 метров от границы участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, но не далее границ проезжей части; если земельный участок не образован – на расстоянии 30 метров по периметру здания, строения, сооружения, но не далее границ проезжей части.

Для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, огороднических, дачных объединений по периметру от границ земельного участка — 10 метров, но не далее границ проезжей части. Для многоквартирных домов – в пределах границ сформированной придомовой территории, которая образована в соответствии с требованиями земельного законодательства. Для строительных площадок – 10 метров по периметру от ограждения строительной площадки, но не далее границ проезжей части.

ИА «Орелград»