Под Орлом обновили школьную спортплощадку

4.9.2023 | 11:30 Новости, Образование, Спорт

Она будет работать в Болхове.

Фото: «Болховские куранты»

Уличная спортивная площадка обустроена у городской школы №3. Об этом сообщает газета «Болховские куранты».

Ранее на этом же месте уже находились спортивные снаряды, но их демонтировали. Прежнее оборудование устанавливалось давно и не соответствовало современным требованиям безопасности.

На площадке оборудовали полосу препятствий, а также заасфальтировали дорожку для занятий лёгкой атлетикой. Ожидается, что спортивное оборудование будет использоваться для проведения уроков физкультуры и ОБЖ, а также ежегодных районных военных сборов (среди учащихся десятых классов).

Спортплощадка обустроена в рамках национального проекта «Образование».

ИА «Орелград»


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