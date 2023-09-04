Под Орлом обновили школьную спортплощадку

Она будет работать в Болхове.

Уличная спортивная площадка обустроена у городской школы №3. Об этом сообщает газета «Болховские куранты».

Ранее на этом же месте уже находились спортивные снаряды, но их демонтировали. Прежнее оборудование устанавливалось давно и не соответствовало современным требованиям безопасности.

На площадке оборудовали полосу препятствий, а также заасфальтировали дорожку для занятий лёгкой атлетикой. Ожидается, что спортивное оборудование будет использоваться для проведения уроков физкультуры и ОБЖ, а также ежегодных районных военных сборов (среди учащихся десятых классов).

Спортплощадка обустроена в рамках национального проекта «Образование».

ИА «Орелград»