Под Орлом школьный подрядчик перестал выходить на связь

Связь прервалась после того, как был заключен контракт на проведение ремонта.

Как сообщили в пресс-службе Орловского Управления ФАС России, специально созданная антимонопольная комиссия рассмотрела обращение Малокуликовской средней общеобразовательной школы. Она расположена на территории Орловского муниципального округа. Школа пожаловалась на подрядчика и просила включить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года. Комиссия, изучив представленные материалы, сочла доводы школы обоснованными, подрядчик включен в реестр.

В УФАС пояснили, что речь идет о компании «Строймонтаж». В июне этого года администрация Орловского муниципального округа опубликовала извещение о проведении электронного аукциона на демонтаж и монтаж котлов. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 907,1 тысячи рублей. На участие в аукционе было подано две заявки. Победителем стал «Строймонтаж», предложивший наименьшую цену контракта – 843,65 тысячи рублей. В средине июля «Строймонтаж» и заказчик заключили контракт, по условиям которого работы должны были быть выполнены до 17 августа 2023 года включительно.

«Как пояснили представители заказчика, с момента заключения контракта и до настоящего времени к выполнению работ подрядчик так и не приступил, — говорится в сообщении Орловского УФАС. — Перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки, смс-сообщения заказчика. В связи с чем 11.08.2023 заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое вступило в силу».

Контракт считается расторгнутым с 22 августа, а уже 23 августа антимонопольная служба предложила подрядчику представить письменные объяснения о причинах неисполнения контракта, подтвержденные доказательствами. Однако компания, как говорят в ведомстве, каких-либо сведений в Управление ФАС не представила.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что ООО «Строймонтаж» в полном объеме не выполнило работы, предусмотренные контрактом, в связи с чем, у заказчика имелись достаточные основания для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, — поясняют в областной антимонопольной службе. — Обстоятельств объективно препятствовавших подрядчику осуществить выполнение контракта, установлено не было. В связи с вышеизложенным, комиссия Управления не усмотрела наличия оснований для не включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений в отношении ООО «Строймонтаж».

ИА «Орелград»