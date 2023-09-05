В Орле пресекли подпольную торговлю алкоголем

Спиртным без акцизных марок торговали в мясном павильоне.

В Орле арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления МВД России по городу Орлу к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Полиция просила наказать ответчицу административным штрафом в размере 100 тысяч рублей с конфискацией изъятой у нее спиртосодержащей продукции.

Из заявления правоохранителей следовало, что нарушение закона было выявлено в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Она была проведена на рынке, расположенном в Орле на улице 3-й Курской. Внимание полиции привлек мясной павильон, в котором, как оказалось, нелегально торговали алкогольной продукцией без акцизных марок. Бутылка спиртного объемом 0,5 литра уходила по цене 150 рублей.

Тем самым, ИП нарушила требования Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия в мясном павильоне было изъято 23 бутылки со спиртосодержащей продукцией, причем он были без этикеток.

После проведения ОРМ изъятая жидкость была направлена на исследование в ЭКЦ УМВД России по Орловской области. Согласно справке об исследовании жидкость в 23 бутылках является спиртосодержащей жидкостью крепостью 39 градусов, содержащей в своем составе такие микропримеси, как ацетальдегид, этилацетат и метанол. На представленных на исследование 23 бутылках каких-либо федеральных специальных марок обнаружено не было.

Изъятая спиртосодержащая продукция была передана на хранение в специальном помещении ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Орловской области». На предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. По закону, подобные дела рассматривают судьи арбитражных судов. В данном случае суд удовлетворил требования полиции полностью: на ИП наложили штраф в размере 100 тысяч рублей, а изъятые бутылки решено конфисковать и передать на уничтожение в службу судебных приставов.

ИА «Орелград»