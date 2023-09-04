Закупка мусорных контейнеров обойдется в 40 миллионов

Большая часть запланированных средств уже потрачена.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022-2024 годах». Документ принят в целях актуализации перечня запланированных мероприятий. Общий объем финансирования программы теперь составляет 39,81 миллиона рублей, в том числе 7,48 миллиона рублей из муниципальной казны.

Впрочем, в 2022 году из указанной суммы уже было потрачено 34,41 миллиона рублей. На 2023 и 2024 годы финансирование запланировано в равном объеме – по 2,7 миллиона рублей. Мэр Юрий Парахин актуализировал и целевые индикаторы программы. Так, в списке запланированных мероприятий присутствует приведение в надлежащее состояние 35 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, в целом по завершении программы в областной столице должно быть обустроено 14 контейнерных площадок с местом накопления крупногабаритных отходов (КГО) и 13 специальных площадок для накопления КГО. Также должно быть закуплено, промаркировано и расставлено 1466 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

«В рамках программы реализуются мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО городе Орле, которые включают в себя: устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к 35 контейнерным площадкам, 14 контейнерным площадкам с местами для накопления КГО и 13 специальным площадкам для накопления КГО; закупку и установку 8 бункеров для накопления КГО; закупку, маркировку и расстановку 1466 контейнеров для раздельного накопления ТКО; сбор и транспортировка вышедших из строя контейнеров для раздельного накопления ТКО», — перечисляется в документе.

В нем же приведен подробный перечень контейнерных и специальных площадок, подлежащих обустройству в городе Орле в 2022-2024 годах в разрезе районов. Также изменен ответственный исполнитель. Если раньше им было городское управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, то теперь отвечать за реализацию программы будет просто управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла.

ИА «Орелград»