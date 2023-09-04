Прокуратура добивается обустройства тротуаров в орловском райцентре

4.9.2023 | 15:35 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявлены в посёлке Глазуновка.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Прокуратура района проверила то, как в муниципальном образовании исполняются законы, связанные с безопасностью дорожного движения. Оказалось, что на участке дороги, пролегающей по местной улице Молодёжной, отсутствуют тротуары.

Естественно, что такое положение дел не является нормативным и создаёт реальную угрозу как для пешеходов, так и для водителей. Ранее ГИБДД выдавало районной администрации предписания об устранении данного нарушения. Однако чиновники не выделяли средства на данные работы и не организовывали их проведение.

В связи с этим надзорный орган направил в суд соответствующий иск. Он был удовлетворён. Бездействие администрации Глазуновского района признали незаконным.

«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района», — добавили в пресс-службе органа надзора.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил прокурорский иск об устранении нелегальной свалки, расположенной рядом с водоохранной зоной.

ИА «Орелград»


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