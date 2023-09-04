Прокуратура добивается обустройства тротуаров в орловском райцентре

Нарушения выявлены в посёлке Глазуновка.
Прокуратура района проверила то, как в муниципальном образовании исполняются законы, связанные с безопасностью дорожного движения. Оказалось, что на участке дороги, пролегающей по местной улице Молодёжной, отсутствуют тротуары.
Естественно, что такое положение дел не является нормативным и создаёт реальную угрозу как для пешеходов, так и для водителей. Ранее ГИБДД выдавало районной администрации предписания об устранении данного нарушения. Однако чиновники не выделяли средства на данные работы и не организовывали их проведение.
В связи с этим надзорный орган направил в суд соответствующий иск. Он был удовлетворён. Бездействие администрации Глазуновского района признали незаконным.
«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района», — добавили в пресс-службе органа надзора.
Ранее стало известно, что суд удовлетворил прокурорский иск об устранении нелегальной свалки, расположенной рядом с водоохранной зоной.
ИА «Орелград»