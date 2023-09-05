Более 400 девятиклассников получили второй шанс на аттестат

В регионе стартовал дополнительный сентябрьский период ГИА-9.

В Орловской области стартовали испытания для тех школьников, которые не смогли успешно сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА-9). Второй шанс им дан в рамках дополнительно этапа, который традиционной проводится в сентябре. Кстати, он уже стартовал с экзамена по математике, право повторно сдать который получили более 320 человек. А в целом в сентябрьский период в Орловской области в испытаниях участвуют 426 выпускников, которые не получили аттестат.

«Из них экзамен по русскому языку будут сдавать 121 человек, по математике – 329, по физике – 2, по химии – 4, по информатике и ИКТ – 62, по биологии – 16, по истории – 2, по географии – 152, по английскому языку – 1, по обществознанию – 195, литературе – 1», — перечислили в Орловском региональном центре оценки качества образования.

Экзамены проходят по заранее утвержденному расписанию: 4 сентября – математика, 7 сентября – русский язык, 12 сентября – биология, география, история, физика, 15 сентября – английский язык, обществознание, информатика и ИКТ, химия, литература. Резервные дни для сдачи русского языка математики назначены на 19 и 20 сентября соответственно, резервные дни по всем предметам, кроме математики и русского языка, — 21 и 22 сентября, а 23 сентября станет последним резервным днем по всем предметам.

«Свои знания по математике проверяют 326 выпускников: 318 человек сдают математику в форме ОГЭ, 8 – в форме ГВЭ, – такой комментарий по итогам старта испытаний дал директор Регионального центра Дмитрий Логутеев. — Для сентябрьского периода в регионе организована работа 26 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), задействовано около 519 работников. Мониторинг хода экзаменов осуществляют общественные наблюдатели, в ППЭ организовано офлайн видеонаблюдение, сканирование экзаменационных материалов. Важно, чтобы экзамены были проведены объективно и на высоком организационном уровне».

ИА «Орелград»