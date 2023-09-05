Орловские налоговики открыли свои классы

Обучающие классы по ЕНС были презентованы в День знаний.

В Орловской области появился «Открытый класс по вопросам введения института Единого налогового счета». Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, такое «учебное заведение» в регионе открылось впервые. Оно было презентовано в День знаний. Открытый класс будет работать каждый вторник и четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: город Орел, Московское шоссе, 119. Для удобства посетителей комфортные места приема оборудованы за пределами операционного зала.

«Налогоплательщики могут получить разъяснения по порядку представления уведомлений об исчисленных налогах, узнать о сроках уплаты налогов и представления отчетности, уточнить порядок уплаты налогов, а также специалисты налоговой службы проведут практические занятия по работе с личным кабинетом, — рассказали в пресс-службе УФНС России по Орловской области. — Чтобы посетить открытые классы, нужно обратиться к администратору налогового органа лично или записаться по телефону: (4862) 39-21-80. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность».

Тем временем, сотрудники областной налоговой службы приняли участие в вебинаре и рассказали его участникам об основах работы с ЕНС в личном кабинете, а также об основных изменениях в уплате НДФЛ, о возможности получения налогового уведомления на портале госуслуг и о преимуществах использования личного кабинета налогоплательщика.

«Старший государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 Дарья Евсютина акцентировала свое внимание на изменениях в уплате НДФЛ в связи с внедрением ЕНС, — уточнили в налоговой службе. — Основным новшеством стало изменение даты фактического получения дохода в виде заработной платы. До 2023 года НДФЛ, удержанный из разных видов доходов, подлежал перечислению в разные сроки. Так, НДФЛ с больничных и отпусков платили до конца месяца, когда была произведена выплата, а с зарплаты – на следующий день».

С 2023 года для НДФЛ установлен единый срок перечисления, независимо от характера выплаты: зарплата, гонорар по договору гражданско-правового характера, отпуск, больничный или премия. В общем случае платить налог нужно ежемесячно до 28 числа в составе единого налогового платежа. При этом расчетный период для НДФЛ считается с 23-го числа текущего месяца по 22-е число следующего месяца. Правило переноса срока на ближайший рабочий день в случае выпадения регламентированной даты на выходной или праздник сохранилось.

«Кроме того, компания вправе заплатить НДФЛ за работника за счет собственных средств, — добавили налоговики. — Также появилась возможность досрочного списания переплаты с ЕНС в счёт уплаты НДФЛ. Если раньше НДФЛ списывался с ЕНС при наступлении срока уплаты (28 числа), то теперь это можно сделать досрочно. При наличии переплаты на ЕНС и уведомления об исчисленных суммах, НДФЛ автоматически будет списан со счёта на следующий день после получения от налогового агента уведомления об исчисленных суммах».

ИА «Орелград»