В Орле назвали победителей чемпионата среди осужденных

Победу одержали осужденные из женской колонии №6 в поселке Шахово.

Пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области озвучила результаты очередного Дельфийского чемпионата среди осужденных. Как пояснили в ведомстве, участие в нем приняли осужденные, отбывающие наказание в учреждениях региона, но сам чемпионат обладает всероссийским масштабом. Его организаторами официально выступают Федеральная служба исполнения наказаний, Пермский институт ФСИН и территориальные органы ФСИН. Состязания проводятся при поддержке Национального Дельфийского совета России.

«Победителями Дельфийского чемпионата в УФСИН России по Орловской области признаны уже в третий раз подряд осужденные женской колонии №6 (поселок Шахово), — сообщили в ведомстве. — В 11-ти индивидуальных и 3-х коллективных номинациях участвовало 24 осужденных женщины. Первый этап проходил в исправительных учреждениях, затем конкурсное жюри определило победителей чемпионата в территориальном органе».

Сообщается, что номинации были следующими: театр, художественное чтение, рисунок, живопись, эстрадное пение, сольное народное пение, ансамблевое народное исполнение, тележурналистика, фотография, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды, художественные ремесла и народные инструменты. Добавим, что материалы участников-победителей уже направлены в Пермский институт ФСИН России для участия в третьем этапе Дельфийского чемпионата среди осужденных.

Исправительная колония №6 общего режима предназначена для женщин, впервые осужденных к лишению свободы. Лимит ее наполнения составляет 823 места. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в улучшенных условиях. В помещениях отрядов установлены душевые кабины, оборудованы современные комнаты воспитательной работы. На производственном объекте учреждения осужденные трудятся на швейном производстве. Все трудоспособные имеют работу.

«В целях организации воспитательного процесса и полезной занятости осужденных в свободное от работы время проводятся культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия, — следует из справки УФСИН. Для проведения таких мероприятий оборудованы две волейбольные площадки, спортивный зал с тренажерами, клуб, где имеется аппаратура. В целях самообразования и повышения культурного уровня осужденных в учреждении действует библиотека, книжный фонд которой насчитывает более 20 тысяч экземпляров книг, проводятся читательские конференции. Согласно плану работы организован просмотр осужденными кинофильмов и видеофильмов, отвечающих духовно-нравственным ценностям, культурно-историческому наследию, спортивно-оздоровительным достижениям, учебно-познавательным программам».

ИА «Орелград»