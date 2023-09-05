На Орловщине открыли новый Семейный МФЦ

5.9.2023 | 16:58 Новости, Общество

Учреждение будет работать в Кромах.

Фото: Газета «Заря»

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, МФЦ находится в переулке Ленинском, 24. Офис располагается на первом этаже здания.

Областной бюджет выделил на его создание 750 тысяч рублей. Также «к делу» привлекались внебюджетные источники финансирования.

Для кромского МФЦ закупили оборудование, компьютерную технику и современную мебель. Здесь оборудовали детский уголок.

Сообщается, что в таких отделениях будут находиться и координаторы Государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей.

На данный момент, кроме Кром, Семейные МФЦ есть в Орле, Ливнах и Болхове. Также к открытию планируется ещё одно такое учреждение во Мценске.

Фото: Газета «Заря»

ИА «Орелград»


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