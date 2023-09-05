В центре Орла взяли под охрану сомнительное здание

Возможно, это новострой.

Речь идёт о хорошо известном всем орловцам торговом центре «Малиновая вода». Он находится на улице Ленина, 17, в историческом центре города. На днях Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило на него официальное охранное обязательство.

В документе здание называется жилым домом 19-го века. Вот только фактически, согласно информации из открытых источников, оно таковым вовсе не является. По этому адресу действительно располагалась постройка 19-го века – «Дом учителя». Однако она была снесена ещё в 2004-м году.

Вот что писала по этому поводу «Российская газета»: «В случае с «Домом учителя» реконструкция привела к непоправимому — он был «случайно» снесён, и на его месте вырос современный торговый центр… По этому поводу прошло расследование, факт нарушения закона был установлен, но виновных не нашли. А потом и вовсе закрыли дело за давностью лет».

Неравнодушные орловцы обратились к сотрудникам Управления в их официальную группу «ВКонтакте». Ответ оказался следующим: «Здание, расположенное по адресу «город Орёл, улица Ленина, дом 17», внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) на основании Постановления Облсовета от 27 февраля 2001 года №32/598. В соответствии с действующим законодательством все объекты, внесённые в реестр, должны быть обеспечены охранными обязательствами. Исключение объекта из реестра на основании его полной физической утраты или потери историко-культурной ценности возможно только после проведения историко-культурной экспертизы».

Таким образом, областная администрация лишь выполняла законодательные нормы. У пользователей появился резонный вопрос – возможно, следует провести экспертизу, чтобы установить, является ли здание историческим, и затем оставить или отменить постановление об охранных обязательствах?

На этот раз ответ оказался более расплывчатым. «Управлением ведётся работа по уточнению сведений об объектах, при внесении которых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) были допущены технические ошибки (адрес, наименование, утрата историко-культурной ценности), в рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы. Данная работа будет продолжена и в следующем году», — заявили с официального аккаунта.

ИА «Орелград»